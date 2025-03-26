ترامب يهدّد بقطع تمويل قناتي الإذاعة والتلفزيون العامّتين

شنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، هجومًا جديدًا على وسائل الإعلام التقليدية، بقوله إنّه "يرغب بشدّة" بقطع التمويل الفدراليّ عن إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس".



واتّهم المحطّتين العامّتين بأنّهما "منحازتان جدًا".



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "سيكون شرفًا لي أن أضع حدًّا لهذا التمويل الفدراليّ".