إسرائيل تطلق المخرج الفلسطينيّ حمدان بلال

أطلقت الشرطة الإسرائيلية المخرج الفلسطينيّ الحائز جائزة أوسكار حمدان بلال، غداة اعتقاله بسبب "رشق الحجارة"، بعدما تحدّث نشطاء عن تعرّض السينمائيّ لهجوم على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.



وقال بلال لوكالة فرانس برس إنّ الهجوم الذي تعرّض له "كان قويًا جدًا، كان بهدف القتل".



وأضاف: "بعد أن فزت بالأوسكار ما كنت أعتقد أنني سأتعرض لمثل هكذا هجمات".



ونشر باسل عدرا، الذي شارك مع بلال في إخراج الفيلم، صورة لزميله في المستشفى، بعد أن تم إطلاقه وقد بدت ملابسه ملطّخة بالدماء.



وقال عدرا إنّ "حمدان أُطلق وهو حاليا في الخليل يتلقى العلاج".



وأوضح أنّه تعرّض للضرب على يد جنود ومستوطنين وأنّ جنودًا تركوه معصوب العينين ومكبّل اليدين.