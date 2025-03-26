ترامب: أعتقد أنّ روسيا تريد إنهاء حربها مع أوكرانيا

أعرب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، عن اعتقاده بأنّ روسيا تريد إنهاء حربها مع أوكرانيا، لكنه أقر بأن موسكو ربما تتلكأ في ذلك.