واشنطن "قلقة" إزاء التوقيفات والتظاهرات في تركيا

أعرب وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، خلال استقباله نظيره التركيّ هاكان فيدان، في واشنطن عن "قلقه" إزاء التوقيفات والتظاهرات الاحتجاجية، التي تشهدها تركيا منذ قرابة أسبوع.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ الوزيرين بحثا في اجتماعهما شؤونًا تتّصل خصوصًا بالتعاون الأمنيّ والتجاريّ بين بلديهما.



وهذا أوّل ردّ فعل رسميّ من وزير الخارجية الأميركيّ على الطريقة، التي تعاملت بها الحكومة التركية مع الاحتجاجات.



وتتواصل الاحتجاجات في تركيا، حيث أوقفت السلطات أكثر من 1400 متظاهر، منذ بدأ قبل نحو أسبوع تحرّك واسع، تنديدًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وعبّر الوزير ماركو روبيو، خلال اجتماعه مع نظيره التركيّ هاكان فيدان، عن قلقه إزاء الاعتقالات والاحتجاجات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة، وفق ما أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية.



وقالت المتحدثة تامي بروس إنّ روبيو "أشار أيضًا إلى التطورات الأخيرة في التجارة الثنائية، وشجع على تعزيز الشراكة الاقتصادية من الآن فصاعدًا".