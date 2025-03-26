هجوم كبير في مدينة وسط أوكرانيا

تسبب هجوم كبير بطائرات مسيرة روسية في "دمار كبير"، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كريفي ريه، في وسط أوكرانيا.



وكتب رئيس الإدارة أولكسندر فيلكول: "الجميع على قيد الحياة، إنّها معجزة حقًا ووقع دمار كبير".