لافروف: اتفاق الأمن البحريّ في البحر الأسود يهدف إلى إعادة موسكو إلى أسواق الحبوب والأسمدة

أوضح وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف، أنّ اتفاق الأمن البحريّ في البحر الأسود، يهدف إلى إعادة موسكو إلى أسواق الحبوب والأسمدة، التي يمكن التنبؤ بها ما يسمح بتحقيق الربح وضمان الأمن الغذائيّ العالميّ.



وقال لافروف للقناة الأولى الروسية التلفزيونية: "نريد أن تكون سوق الحبوب والأسمدة قابلة للتنبؤ، حتى لا يحاول أحد أن 'يمنعنا عنها".



وأضاف: "ليس فقط لأننا نريد تحقيق ربح مشروع في منافسة عادلة، ولكن أيضًا لأننا قلقون حيال وضع الأمن الغذائي في أفريقيا وبلدان أخرى في الجنوب العالميّ".