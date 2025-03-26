مصدران لرويترز: رئيس الوزراء اليونانيّ ونظيره الإسرائيليّ سيلتقيان

أعلن مصدران يونانيان لرويترز أنّ رئيس الوزراء اليونانيّ كيرياكوس ميتسوتاكيس، ونظيره الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، سيلتقيان، في القدس الأحد.



وتوقع احد المصدرين أن يكون جدول أعمال المحادثات شاملًا.