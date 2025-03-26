نتنياهو: للسيطرة على مناطق في غزة إذا لم تفرج "حماس" عن الرهائن المتبقين

كرّر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو تهديداته بالسيطرة على مناطق في قطاع غزة إذا لم تفرج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن الرهائن المتبقين لديها.



وقال نتنياهو في جلسة استماع بالبرلمان، قاطعتها أحيانا صيحات استهجان من المعارضة "كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق رهائننا، زاد الضغط الذي نمارسه".



وأضاف: "هذا يشمل السيطرة على أراض، وإجراءات أخرى".