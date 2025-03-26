أردوغان: استفزازات المعارضة الرئيسية لن تثير حفيظة حكومتي

أكّد الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان إن "استفزازات" المعارضة الرئيسية لن تثير حفيظة حكومته، وذلك بعد أن تسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكثر من عشر سنوات.



وقال أردوغان، في حديث لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، في أنقرة: "إنّ أفرادا من المعارضة الرئيسية هم من قدموا المعلومات والوثائق التي شكلت قضية الفساد التي يواجهها إمام أوغلو والتي صدر بسببها يوم الأحد قرار بحبسه على ذمة المحاكمة".