الصين تحث أميركا على التوقف عن التعامل معها "بغطرسة"

حثّت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة على التوقف عن التعامل مع بكين "بغطرسة"، وذلك رداً على وصف واشنطن لها بأنها تمثل أكبر تهديد عسكري وسيبراني.



وقال المتحدث باسم الوزارة غيو جياكون إن الولايات المتحدة تروج لنظرية مفادها أن بكين تمثل تهديدا في ظل سعيها لاحتواء الصين وقمعها.



وأضاف أن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن التآمر ودعم أنشطة استقلال تايوان.