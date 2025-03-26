نتنياهو يهدّد "بضغط أقوى" على حماس يشمل "الاستيلاء على أراض" إذا لم تفرج عن الرهائن

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستزيد الضغط على حركة حماس في غزة في حال رفضت الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.



وقال نتنياهو في خلال جلسة للبرلمان الإسرائيلي: "كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق رهائننا، سيكون الضغط الذي سنمارسه أقوى".



وأضاف: "أقول هذا لزملائي في الكنيست، وأقولها أيضا لحماس، هذا يشمل الاستيلاء على أراض وإجراءات اخرى لن أفصلّها هنا".

