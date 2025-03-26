روته: رد الناتو على أي هجوم "على بولندا أو أي حليف آخر" سيكون "ساحقا"

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في خلال زيارة لوارسو، من أن الناتو سيرد "بشكل ساحق" على أي هجوم قد تشنه روسيا على بولندا أو أي دولة أخرى عضو في الحلف.



وقال روته في مؤتمر صحفي في خلال زيارته وارسو: "إذا أساء أحدهم التقدير وظن أنه سيفلت (من العقاب) في حال هاجم بولندا أو أي دولة عضو أخرى، فسيواجه بقوة مطلقة من جانب هذا الحلف المرهوب الجانب".

