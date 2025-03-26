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مجلس بلدية إسطنبول ينتخب رئيسا موقتا لقضاء باقي فترة ولاية إمام أوغلو

أخبار دولية
2025-03-26 | 09:41
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مجلس بلدية إسطنبول ينتخب رئيسا موقتا لقضاء باقي فترة ولاية إمام أوغلو
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مجلس بلدية إسطنبول ينتخب رئيسا موقتا لقضاء باقي فترة ولاية إمام أوغلو

ذكرت محطة إن.تي.في التلفزيونية، أن المجلس البلدي الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول التركية انتخب اليوم رئيس بلدية مقتا لإدارة المدينة، بعد حبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بسبب اتهامات بالفساد ينفيها هو وأنصاره ويصفونها بأنها مسيسة.

واختار أعضاء المجلس وعددهم 314، لحزب المعارضة الرئيسي الأغلبية من أفراده، نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتا وفقا للمحطة التلفزيونية. ومن المقرر أن يدير رئيس البلدية المؤقت شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو.

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