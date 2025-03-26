نتنياهو يتهم المعارضة الإسرائيلية بـ"إثارة الفوضى"

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن "الديمقراطية في إسرائيل ليست في خطر"، متهما المعارضة بإثارة "الفوضى" في وقت يتظاهر فيه الآلاف ضد الحكومة.



وفي كلامه أمام البرلمان، خاطب نتنياهو المعارضة قائلا: "تعيدون تكرار الشعارات المستهلكة والسخيفة نفسها حول نهاية الديمقراطية، حسنا، أقولها لمرة واحدة ولن أكررها: الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر".



وأضاف: "ربما يمكنكم التوقف عن إثارة الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع".



ويشارك آلاف الإسرائيليين منذ أيام في الاحتجاجات ضد الحكومة متهمين رئيس الوزراء بتقويض الديمقراطية واستئناف الضربات على غزة وعدم الاكتراث للرهائن.



وتأتي الاحتجاجات التي تقودها جماعات معارضة لنتنياهو رفضا لإقالته رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار. وتتزامن الاحتجاجات أيضا مع حجب الحكومة التي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف- ميارا التي عرفت بمعارضتها لنتنياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.