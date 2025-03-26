ترامب: يجب أن نحصل على غرينلاند

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالباته بغرينلاند، قبيل زيارة مثيرة للجدل لنائبه جاي دي فانس إلى الجزيرة الدنماركية، مؤكدا أن بلاده بحاجة إليها لضمان الأمن الدولي.



وقال ترامب لمذيع البودكاست فينس كولينازي: "نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن والسلامة الدوليين. نحتاج اليها. لا بد من أن نحصل عليها".



وأضاف: "أكره أن أعبّر عن ذلك بهذه الطريقة ولكننا سنحتاج الى الحصول عليها".

