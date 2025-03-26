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البيت الأبيض يتهم "ذي أتلانتيك" بتدبير "خدعة" على خلفية خطط عسكرية تم تشاركها خطأ
أخبار دولية
2025-03-26 | 10:49
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البيت الأبيض يتهم "ذي أتلانتيك" بتدبير "خدعة" على خلفية خطط عسكرية تم تشاركها خطأ
انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدّة المعلومات الجديدة التي كشفتها "ذي أتلانتيك"، معتبرا أنهم "يكذبون لمواصلة خدعة جديدة" بشأن تشارك خطط عسكرية لمهاجمة الحوثيين في اليمن، خطأ مع رئيس تحرير المجلّة.
وكتب تايلور بودوفيتش معاون رئيسة المكتب الرئاسي على "إكس" أن "ذي أتلانتيك تخلّت عن روايتها بشأن "خطط حرب"، مشيراً إلى أن المقال الثاني الذي نشرته المجلّة الأربعاء يظهر أن الرسائل لم تكن محاطة بهذا القدر الكبير من السرّية كما زُعم في المقال الأوّل المنشور الإثنين الذي كشف عن هذه القضيّة تحت عنوان "حكومة ترامب أرسلت لي خطأ خططها الحربية".
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