مديرة المخابرات الأميركية: إضافة صحفي لمحادثة على سيغنال كان خطأ

أكدت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية تولسي غابارد أن إضافة رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" إلى محادثة على تطبيق سيغنال لمناقشة خطط حربية حساسة كان خطأ.



وقالت غابارد خلال جلسة بمجلس النواب الأميركي عن التهديدات العالمية، والتي كانت مقررة قبل نشر خبر المحادثة، إنها ستكون مقيدة بعض الشيء في قدرتها على مناقشة الواقعة بسبب دعوى قضائية مرفوعة بشأنها.