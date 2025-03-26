الصفدي يبحث مع وزيري داخلية ألمانيا والنمسا سبل تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان مع وزيري داخلية ألمانيا والنمسا سبل تهيئة الظروف من اجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية بأن الصفدي بحث مع وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ووزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر اللذين يزوران المملكة "تطورات الأوضاع في سوريا".



وأعلن البيان أنه تم خلال اللقاء "تأكيد ضرورة دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه عبر عملية سياسية سورية - سورية على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة".



وأكد الصفدي "ضرورة الاستمرار في دعم اللاجئين والمنظمات التي تعنى بهم والدول المستضيفة، بالتزامن مع العمل المكثّف على تهيئة البيئة التي تتيح عودتهم الطوعيّة إلى بلدهم".



وقالت الوزيرة الألمانية في بيان: "يتحمل الأردن، على غرار ألمانيا، مسؤولية إنسانية كبيرة تجاه اللاجئين السوريين. ويرتبط أمل الكثيرين في تحقيق السلام في سوريا بعد سقوط نظام الأسد بأمل العودة وإعادة بناء بلدهم". وأضافت: "لقد قدمت ألمانيا دعما شاملا للأردن في استقبال اللاجئين ورعايتهم، وستواصل تقديمه. وفي الوقت نفسه، سنناقش إمكانات العودة الطوعية إلى سوريا على وجه الخصوص".