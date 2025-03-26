مفاوض أوكراني: نحتاج إلى قوات أوروبية "جاهزة للقتال" لا لقوات حفظ سلام

أعلن مستشار رفيع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرانس برس أن بلاده تحتاج من الاتحاد الأوروبي القيام بمساهمة "جديّة" عبر تأمين قوات جاهزة للقتال، لا قوات لحفظ السلام فحسب، بعد انتهاء الأعمال العدائية مع روسيا.



وقال المفاوض الأوكراني إيغور جوفكفا لفرانس برس قبيل قمة دولية مرتقبة في باريس: "لا نحتاج إلى وجود لمجرّد إظهار أن أوروبا حاضرة". وأضاف أن "العدد ليس العامل الأهم.. بل كذلك جهوزيتها (القوات الأوروبية) للقتال وجهوزيتها للدفاع وجهوزيتها لتكون مجهزة بالعتاد وجهوزيتها لإدراك أن أوكرانيا جزء لا غنى عنه من أمن أوروبا".