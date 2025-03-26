وزير الدفاع الاسرائيلي: الجيش سينفذ قريبا عمليات بأقصى قدر من القوة في مناطق جديدة من غزة

توعد وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس بالتحرك "بأقصى قدر من القوة" في مناطق اضافية من قطاع غزة حيث انتهت الهدنة في 18 آذار مع استئناف القصف الاسرائيلي.



وقال كاتس في مقطع مصور عبر منصة اكس مخاطبا سكان القطاع المدمر: "الجيش سينفذ قريبا عمليات بأقصى قدر من القوة في مناطق جديدة من غزة"، مضيفا: "حماس تعرض حياتكم للخطر وتتسبب بخسارتكم منازلكم ومزيدا من الأراضي".