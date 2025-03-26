الأمم المتحدة: 142 ألف نازح في غزة خلال أسبوع

كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن استئناف العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة تسبب بنزوح 142 ألف شخص خلال أسبوع، مبديا قلقه أيضا حيال مخزون المساعدات الإنسانية الذي يوشك أن ينفد.



وقال ستيفان دوجاريك: "خلال أسبوع فقط، نزح 142 ألف شخص، وهذا العدد مرشح للارتفاع"، مذكرا بأن تسعين في المئة من سكان القطاع سبق أن نزحوا مرة واحدة على الأقل بين السابع من تشرين الأول 2023 وبدء تنفيذ وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس في كانون الثاني 2025.