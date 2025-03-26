البيت الأبيض: سيغنال تطبيق معتمد

أعلن البيت الأبيض أن تطبيق سيغنال للتراسل تطبيق معتمد، وذلك بعد أن شارك مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية بالخطأ خططا عسكرية في مجموعة على التطبيق تضم صحفيا.



وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الى أن التطبيق محمل على هواتف حكومية في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الخارجية والمخابرات المركزية (سي.آي.إيه).