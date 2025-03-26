البيت الأبيض: ترامب ما زال "يثق" بفريقه للأمن القومي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يثق بفريقه للأمن القومي، وذلك لدى سؤاله عن إمكان الاستغناء عن أي من أعضاء هذا الفريق بعد تسريب مضمون محادثة عن الضربات الأميركية على اليمن.



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت للصحافيين: "ما يمكنني قوله في شكل مؤكد هو ما تحدثت للتو مع الرئيس في شأنه. هو لا يزال يثق بفريقه للأمن القومي".