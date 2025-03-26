روبيو: التوصل لاتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا "سيستغرق وقتا"

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستنظر في طلبات روسيا بهدف التوصل الى وقف لاطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، منبها الى أن التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين سيستغرق وقتا.



وقال روبيو خلال مؤتمر صحافي في جامايكا: "لن يكون الأمر بسيطا. سيستغرق وقتا. ولكن على الأقل نحن على هذا المسار ونتحدث عن هذه الأمور".