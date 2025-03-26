ماكرون: فرنسا ستقدم ملياري يورو مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستقدم نحو ملياري يورو (2.15 مليار دولار) مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، متهما روسيا بإعادة تفسير وتعديل اتفاقيات وقف إطلاق النار المحدودة الأخيرة.



وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس: "أعلن اليوم تقديم ملياري يورو دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا".



وكشف أن صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ أرض-جو وطائرات مسيرة ضمن مساعدات العتاد العسكري الجديدة التي ستُقدم لكييف.

من جهة أخرى، أكد ماكرون أنه لا يزال "من المبكر جدا" الحديث عن رفع العقوبات التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا، موضحا أن هذا الامر سيبقى رهن "خيار روسيا التزام القانون الدولي".



وإذ تطرق الى القوات التي تنظر دول أوروبية عدة في نشرها في أوكرانيا في حال التوصل الى اتفاق سلام، أكد الرئيس الفرنسي أن لديه "مقاربة سلمية"، مشددا على أن هذه الفرق لن تتوجه "الى الجبهة للقتال".

