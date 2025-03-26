البنتاغون: الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة لقطر

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة لقطر مقابل 1.96 مليار دولار.



وأشار البنتاغون في بيان، الى أن المتعاقدين الرئيسيين في الصفقة هم جنرال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز ولوكهيد مارتن وآر.تي.إكس كورب وإل3 هاريس وبوينغ وليوناردو إس.بي.إيه.