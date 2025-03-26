زيلينسكي: لإبقاء العقوبات المفروضة على روسيا وتعزيزها

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن تملك الولايات المتحدة القوة الكافية للضغط على روسيا لوقف إطلاق نار غير مشروط، بعد أن طرحت موسكو شروطا لوقف الهجمات في البحر الأسود بوساطة واشنطن.



وأكد زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، ضرورة إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا وتعزيزها.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي أنه لا يزال "من المبكر جدا" الحديث عن رفع العقوبات التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا، موضحا أن هذا الامر سيبقى رهن "خيار روسيا التزام القانون الدولي".