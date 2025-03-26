النروج تغلق سفارتها في جنوب السودان وتدعو رعاياها الى المغادرة

أعلنت النروج إغلاق سفارتها موقتا في جنوب السودان لأسباب أمنية، داعية رعاياها إلى مغادرة البلاد التي تشهد اشتباكات مسلحة.



وتدور في جنوب السودان اشتباكات منذ أسابيع عدة بين القوات الفدرالية الموالية للرئيس سلفا كير والقوات الداعمة لنائبه رياك مشار، على الرغم من اتفاق السلام الذي يعود الى عام 2018.



وتثير أعمال العنف مخاوف من أن تواجه الدولة المضطربة والفقيرة، مجددا حربا أهلية، سبق أن اندلعت بين كير ومشار وتسببت بمقتل 400 ألف شخص ونزوح أربعة ملايين بين عامي 2013 و2018.



وقالت وزيرة خارجية النروج إسبن بارث إيدي في بيان: "تدهور الوضع الأمني في جنوب السودان بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وهذا يؤثر في المقام الأول على المدنيين في البلاد، ولكن له أيضا تداعيات على أمن موظفينا وحرية تنقلهم". وأضافت: "لذلك اخترنا إغلاق السفارة موقتا في جوبا حتى إشعار آخر".



وفي بيان منفصل صدر في وقت سابق، أوصت وزارة الخارجية النروجية بعدم السفر إلى جنوب السودان، داعية الرعايا النروجيين الموجودين هناك إلى المغادرة.



وحتى إشعار آخر، ستتولى السفارة النروجية في نيروبي الشؤون الدبلوماسية في جنوب السودان.