ضربات أميركية جديدة استهدفت العاصمة اليمنية

أعلن الحوثيون في اليمن مساء الأربعاء، أن ضربات جديدة، نسبت الى الولايات المتحدة، استهدفت العاصمة صنعاء، بعدما تحدثوا في وقت سابق عن أكثر من 15 غارة على معاقلهم في شمال البلاد.



وذكرت قناة المسيرة التابعة لهم أن ضربات أميركية استهدفت جنوب وشمال صنعاء.



وفي وقت سابق، قالت القناة إن "17 غارة شنها العدوان الأميركي على محافظة صعدة" ليل الثلاثاء إلى الأربعاء.



ونقل موقع "أنصار الله"، وهو الاسم الرسمي للحوثيين، عن مصدر أمني قوله إن "طيران العدوان شن 17 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظة صعدة بينها غارتان شرقي المدينة وثلاث غارات على مديرية آل سالم و6 غارات على مديرية سحار خلفت أضرارا مادية بممتلكات المواطنين". وأضاف أنه "في محافظة عمران شن طيران العدوان غارتين على مديرية سفيان".