ترامب: والتس يتحمل مسؤولية تسريب محادثات سيغنال بشأن الحوثيين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مستشاره للأمن القومي مايك والتس يتحمل مسؤولية تسريب خطط الهجوم الأميركية على الحوثيين، ونأى بنفسه عن تداعيات هذا الجدل.



وقال لصحفيين في المكتب البيضاوي: "أعتقد أنه مايك، دائما ما ظننت أنه هو".



وقال عن وزير الدفاع بيت هيغسيث: "كيف يُقحم هيغسيث في الأمر؟ لا علاقة له به".