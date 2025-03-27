الخارجية الأميركية: سفير روسيا الجديد سيقدم أوراق اعتماده الخميس

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة سيقدم أوراق اعتماده بشكل غير رسمي إلى إدارة ترامب يوم الخميس.



وأظهر جدول أعمال وزارة الخارجية الأميركية العام أن ألكسندر دارشيف، الذي عُين أخيراً سفيراً لروسيا لدى الولايات المتحدة، سيقدم أوراق اعتماده الساعة 1815 بتوقيت غرينتش.



وقالت الوزارة إنه من المقرر حضور كبير مسؤولي مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية التابع للخارجية الأميركية لويس بونو.