كوريا الجنوبية تخطط لإجراءات طارئة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات

أعلن وزير الصناعة الكوري الجنوبي أنه يتوقع أن يواجه قطاع السيارات في كوريا الجنوبية "صعوبات كبيرة" عندما تدخل الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.



وأضاف أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات طارئة ردا على ذلك بحلول نيسان.