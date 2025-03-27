البرازيل: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الرسوم الجمركية الأميركية

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنّ بلاده لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من السيارات.



وقال لولا للصحفيين على هامش زيارة دولة إلى طوكيو: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي وأن نقنع أنفسنا بأنّهم الوحيدون على حق وأنهم الوحيدون الذين يمكنهم فرض ضرائب على منتجات الآخرين".



وِأشار الى أنّ البرازيل ستعتمد النهج الذي تعتقد أنه سيكون مفيدا لها.