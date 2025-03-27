طوكيو: الرسوم الأميركية مؤسفة للغاية وستكون تداعياتها كبيرة

أعلنت الحكومة اليابانية أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات "مؤسفة للغاية"، محذّرة من أنّ تداعياتها ستكون كبيرة على العلاقات التجارية الثنائية وكذلك على الاقتصاد العالمي.وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحفيين إنّه "من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأميركية هذه التدابير الجمركية على السيارات وقطع غيارها، والتي تشمل اليابان".وأضاف: "ردا على هذا الإعلان، أبلغنا الحكومة الأميركية مجددا أنّ هذا الإجراء مؤسف للغاية، وحضّينا بشدّة الحكومة الأميركية على استثناء اليابان من نطاقه".