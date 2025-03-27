وسائل إعلام تابعة لحماس تعلن استشهاد المتحدث باسم الحركة بغارة إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس في ساعة مبكرة من صباح الخميس، باستشهاد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في غارة إسرائيلية بشمال غزة، ليكون بذلك أحدث الشخصيات البارزة في الحركة التي تغتال منذ استئناف إسرائيل عملياتها في القطاع.



وذكرت قناة الأقصى التلفزيونية التابعة لحماس، أن القانوع استشهد بعد استهداف خيمته في جباليا.



وقالت مصادر طبية إن نفس الغارة أسفرت عن إصابة أشخاص آخرين.