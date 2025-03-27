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9 اصابات بهجوم روسي كبير بطائرات مسيرة على خاركيف بأوكرانيا

أخبار دولية
2025-03-27 | 02:47
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9 اصابات بهجوم روسي كبير بطائرات مسيرة على خاركيف بأوكرانيا
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9 اصابات بهجوم روسي كبير بطائرات مسيرة على خاركيف بأوكرانيا

أفادت أجهزة طوارئ ومسؤولون بأن القوات الروسية شنّت هجومًا كبيراً بطائرات مسيرة على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص وأضرار مادية كبيرة.

وقالت الطوارئ، في بيان على "تلغرام"، إن الهجمات تسببت في أربعة حرائق بوسط المدينة، ونشرت صورا لرجال إطفاء يكافحون النيران بجانب أنقاض. 

وأضافت أن الهجمات ألحقت أضرارا كبيرة بالمباني.

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