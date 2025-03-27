واشنطن توافق على بيع قطر مسيّرات بـ1,96 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة على بيع قطر، أحد أكبر حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ثماني مسيّرات من طراز إم كيو-9 بي بقيمة 1,96 مليار دولار.



وجاء في بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية (DSCA) أن "صفقة البيع المقترحة هذه ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة لا تزال تعدّ قوة هامة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي".



وأضافت الوكالة أن صفقة البيع ستعزّر قدرة قطر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير معلومات استخبارية وقدرات مراقبة واستطلاع وسيطرة على أهداف وغيرها لتعزيز أمنها ودفاعاتها.



ولفتت إلى أنّ هذه القدرة تشكّل رادعا لتهديدات إقليمية وستستخدم في المقام الأول لتعزيز دفاعها عن الوطن.