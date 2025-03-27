رئيس وزراء كندا يعتبر رسوم ترامب على السيارات "هجوما مباشرا"

ردّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بغضب على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كل واردات بلاده من السيارات، بما في ذلك تلك المصنّعة في كندا، واصفا هذه الخطوة بأنّها "هجوم مباشر" على كندا.



وقال كارني: "سندافع عن عمّالنا. سندافع عن شركاتنا. سندافع عن بلدنا. سندافع عنه معا".



وأضاف: "هذه الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 25% ستؤذينا، لكن بتكاتفنا خلال هذه الفترة، سنخرج أقوى".