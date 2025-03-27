المعارضة في إسرائيل تلجأ إلى المحكمة العليا ضد قانون جديد في إطار إصلاح القضاء

أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد الخميس عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قانون جديد يمنح المشرعين مزيدا من السلطة في تعيين القضاة.



وقال زعيم حزب "يش عتيد" "يوجد مستقبل" يائير لبيد عبر حسابه على منصة إكس إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.



