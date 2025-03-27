ماكرون تحدث مع ترامب الخميس قبل قمة الدول الحليفة لأوكرانيا

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأميركي دونالد ترامب "قبل" قمة الدول الحليفة لأوكرانيا التي بدأت صباح الخميس في باريس، على ما أفاد قصر الإليزيه.



وجرت المكالمة بعد اجتماع عقده ماكرون مساء الاربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب المصدر ذاته. وتجمع قمة باريس التي تغيّبت عنها الولايات المتحدة، حوالى ثلاثين دولة من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتهدف إلى تحديد "الضمانات الأمنية" التي ستقدم لكييف في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

