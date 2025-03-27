خفض الرسوم الجمركية مقابل بيع "تيك توك"... الصين ترفض اقتراحا لترامب

رفضت الصين اقتراحا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ينص على خفض محتمل للرسوم الجمركية عليها، في مقابل موافقة بكين على بيع منصة تيك توك.



وأكد الجانب الصيني موقفه مرارا، مشددا على موقفه تجاه رفض رسوم جمركية إضافية.



وكان ترامب أعلن أنه قد يمنح الصين خفضا طفيفا للرسوم الجمركية في مقابل إتمام صفقة تتعلق بتيك توك المملوك ملكية صينية.