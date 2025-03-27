لودريان: ضرورة وضع برنامج إصلاحي واضح وشامل يتضمن رؤية للمرحلة المقبلة

أكّد المبعوث الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان، أن أي خطوة في مجال التعيينات هي بمثابة نوع من إعادة المصداقية إلى لبنان على الصعد السياسية والمالية والاقتصادية.



شدّد لودريان في خلال اجتماع عقد مع وفد من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على ضرورة وضع برنامج إصلاحي واضح وشامل يتضمن رؤية للمرحلة المقبلة والأولويات الإصلاحية التي سيتوافق عليها لبنان تحضيرًا لمؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تعده باريس والذي سيقام خلال الأشهر المقبلة.