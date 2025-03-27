أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن قبل عبورهما إلى الأراضي الإسرائيلية بعد تفعيل صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل بما يشمل القدس.وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن مطار بن غوريون قرر تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في تل أبيب موقتا.