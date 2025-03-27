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قمة في باريس لوضع اللمسات الأخيرة على "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
أخبار دولية
2025-03-27 | 08:51
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قمة في باريس لوضع اللمسات الأخيرة على "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
افتتحت صباح الخميس في باريس، قمة جديدة لـ"تحالف الراغبين" الذي يفترض أن "يضع اللمسات الأخيرة" على "الضمانات الأمنية" التي ستقدّم لكييف في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.
وعقدت قمة "تحالف الراغبين" في قصر الإليزيه، حيث شارك فيها الى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني أولاف شولتس ونائب الرئيس التركي جودت يلماز والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته.
وتحدث الرئيس الفرنسي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب "قبل" القمة بعد اجتماع عقده ماكرون مساء الاربعاء مع زيلينسكي.
وقال الرئيس الأوكراني على شبكات التواصل الاجتماعي: "أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها. يجب أن نثبت ذلك"، مرفقا منشوره بصورة تجمع القادة الحاضرين المشاركين في القمة.
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في خلال افتتاح القمة إنه يجب "مواصلة الضغط" على روسيا من خلال العقوبات التي فرضت على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022.
وبعد سلسلة من اللقاءات السياسية والعسكرية التي نظمتها باريس ولندن منذ منتصف شباط الماضي، حان الوقت "لاستخلاص استنتاجات تنفيذية" وفق ما أوضحت الرئاسة الفرنسية للصحافة.
أخبار دولية
باريس
اللمسات
الأخيرة
"الضمانات
الأمنية"
لأوكرانيا
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