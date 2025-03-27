حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم إستقالتها

أعلنت ميساء صابرين حاكمة مصرف سوريا المركزي في تصريحات لرويترز اليوم الخميس أنها قدمت استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو موقت.وأشار مسؤول سوري ومصدر في القطاع المالي في سوريا إلى أنه من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.