ماكرون: فرنسا تأسف "للهجمات الممنهجة" على الحريات في تركيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أن باريس تحترم تركيا وتعترف بالمسؤولية التي تبديها في البحر الأسود لكن "الطبيعة الممنهجة" للهجمات على الحريات تعتبر أعمالًا عدائية تأسف لها فرنسا.



وقال ماكرون: "تركيا تحتاج لأوروبا، وأوروبا بحاجة لتركيا. لكنها تحتاج إلى تركيا التي تتحمل مسؤولياتها تجاه الأمن الأوروبي، وتواصل مسارها الديمقراطي من خلال احترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها".



وأشارت تركيا اليوم الخميس إلى أنها ترفض ما وصفته بالتصريحات الدولية "المتحيزة" بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في احتجاجات مناصرة له.