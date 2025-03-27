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محافظة البحر الأحمر: 6 قتلى روس وإنقاذ 39 سائحًا بعد غرق غواصة في مصر

أخبار دولية
2025-03-27 | 11:13
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محافظة البحر الأحمر: 6 قتلى روس وإنقاذ 39 سائحًا بعد غرق غواصة في مصر
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محافظة البحر الأحمر: 6 قتلى روس وإنقاذ 39 سائحًا بعد غرق غواصة في مصر

أعلنت محافظة البحر الأحمر المصرية على منصة فيسبوك اليوم الخميس أن الأجانب الستة الذين لقوا حتفهم جراء غرق غواصة سياحية في البحر الأحمر يحملون الجنسية الروسية.

وأشارت المحافظة إلى أن "الغواصة كان على متنها 50 راكبًا من جنسيات مختلفة... ونجحت جهود الجهات المعنية في نقل 29 مصابًا إلى المستشفيات منهم ست حالات وفاة من الأجانب (روس الجنسية)".

وذكرت المحافظة أنه تم إنقاذ 39 سائحًا أجنبيًا في المجمل وأنه لا مفقودين.

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