الجيش الأوكراني ينفي إتهامات روسيا بشن هجمات على منشآت طاقة

نفى الجيش الأوكراني اليوم الخميس اتهامات موسكو بأن كييف ضربت منشآت للطاقة في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين وفي شبه جزيرة القرم المحتلة بطائرات مسيرة.وقال الجيش في بيان على تطبيق تيليغرام: "يواصل الجيش الروسي إصدار معلومات مزيفة، سعيًا إلى توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد أوكرانيا وإطالة أمد الحرب".وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم إلى أن أوكرانيا وروسيا لم تتبادلا قصف البنية التحتية للطاقة منذ 25 آذار.