ترامب سحب ترشيح إليس ستيفانيك لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة

سحب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ترشيح إليس ستيفانيك لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، “لأن الجمهوريين بحاجة إلى الحفاظ على غالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب، لتعزيز أجندة "أميركا أولًا".

والنائبة الجمهورية ستيفانيك حليفة مقربة لترامب، وقد اختارها الرئيس لمنصب المبعوثة لدى الأمم المتحدة بعد أقل من أسبوع من

انتخابه في تشرين الثاني.

وكانت شبكة سي.بي.إس نيوز أول من أورد نبأ إمكان سحب ترشيح ستيفانيك.

وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعيّ: "من الضروري أن نحافظ على جميع مقاعد الجمهوريين في الكونغرس. مع غالبية ضئيلة جدا، لا أريد المخاطرة بترشح أي شخص آخر لمقعد إليس".