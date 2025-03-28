إسرائيل ترصد إطلاق مقذوفين من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه اعترض أحد مقذوفين أطلقا من لبنان، بينما سقط الآخر داخل الأراضي اللبنانية.